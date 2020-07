Operato ma ancora grave il bimbo travolto da un cancello scorrevole (Di giovedì 30 luglio 2020) cancello scorrevole si stacca e travolge bimbo di quattro anni, grave in ospedale 29 July 2020 E' stato Operato nella notte al Ca' Foncello di Treviso il bambino di 4 anni che ieri è rimasto travolto ... Leggi su trevisotoday

_bubec : @egos23 @anna_salvaje E non parlo dei politici che hanno organizzato l’evento, che rappresentano quanto di più lont… - ValentinaPrisc : Se dopo aver ascoltato questo intervento MAGISTRALE della gigante #GiuliaBongiorno c'è ancora qualcuno che ha dubbi… - Orwell1927 : da piccolo mi indicavano la necessità di vedere le cose da più punti di vista prima di scegliere ... molto saggio d… - denebola_z : @AleksejRostov Anch'io trovo quella scritta in fondo alle Tac di controllo. E ogni volta è un balzo di sollievo. L'… - MullahC : @forumJuventus il Koma ha regalato lo scudo a voi infedeli nel campionato più difficilissimissimo della storia del… -

Ultime Notizie dalla rete : Operato ancora

TrevisoToday

L’operazione aveva avuto luogo in una località di aperta campagna ... Nella convinzione che lo zaino gettato durante la fuga fosse ancora ben nascosto sul luogo della fuga, Giuseppe DELL’AGLIO e la ...Persino la sua opera che, sulla carta, avrebbe offerto un incasso certo ... È il cinema: arte immateriale fatta ancora oggi da un oggetto molto “materiale” come la cellulosa della pellicola in cui ...