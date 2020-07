Open Arms, Salvini: «Era una nave pirata. Andrò a processo a testa alta. Meglio il silenzio dei 5 Stelle che le supercazzole di Renzi» (Di giovedì 30 luglio 2020) «Tanto si è già capito che il voto è politico». Matteo Salvini interviene al Senato durante la discussione sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms. Il segretario della Lega, dopo che il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha confermato che il partito voterà a favore del processo, manda una stoccata all’ex premier: «Noto il silenzio dei Cinque Stelle, sempre Meglio delle supercazzole di Renzi. Vedo che ha come modello De Gasperi ma si comporta come uno Scilipoti qualsiasi». July 30, 2020 Per Salvini la Open Arms era una nave pirata che ... Leggi su open.online

