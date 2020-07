Milan, Krunic ai saluti: fissato il prezzo. Torino in pole (Di giovedì 30 luglio 2020) Rade Krunic potrebbe essere ceduto in estate dal Milan: costa 8 milioni di euro. Torino in pole per il centrocampista Il Milan potrebbe rinunciare a Rade Krunic in vista della prossima stagione. Il centrocampista non ha convinto l’allenatore Stefano Pioli e potrebbe garantire al club rossonero un consistente tesoretto da reinvestire. Come riportato da SportMediaset, il prezzo del calciatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Il Torino è in pole. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

news24_napoli : Krunic in uscita, il Torino ci pensa - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: MILAN - Krunic potrebbe lasciare il club rossonero, piace al Torino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Krunic potrebbe lasciare il club rossonero, piace al Torino - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Krunic potrebbe lasciare il club rossonero, piace al Torino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Krunic potrebbe lasciare il club rossonero, piace al Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Krunic Milan, Krunic verso l'addio. Piace al Torino e costa circa 8 milioni di euro TUTTO mercato WEB Milan, Krunic ai saluti: fissato il prezzo. Torino in pole

Rade Krunic potrebbe essere ceduto in estate dal Milan: costa 8 milioni di euro. Torino in pole per il centrocampista Il Milan potrebbe rinunciare a Rade Krunic in vista della prossima stagione. Il ...

Krunic in uscita, il Torino ci pensa

Il Milan non sta pensando solo ai colpi in entrata, ma anche al mercato in uscita: tra gli elementi indicati per poter portare ossigeno alle casse rossonere c’è il bosniaco Rade Krunic. Arrivato ...

Rade Krunic potrebbe essere ceduto in estate dal Milan: costa 8 milioni di euro. Torino in pole per il centrocampista Il Milan potrebbe rinunciare a Rade Krunic in vista della prossima stagione. Il ...Il Milan non sta pensando solo ai colpi in entrata, ma anche al mercato in uscita: tra gli elementi indicati per poter portare ossigeno alle casse rossonere c’è il bosniaco Rade Krunic. Arrivato ...