Lorella Cuccarini contro Heather Parisi: 'Forse è stata sempre omofoba e lo nascondeva' (Di giovedì 30 luglio 2020) Heather Parisi contro Lorella Cuccarini per la sua contrarietà alla legge contro l'omofobia. In un lungo post apparso sul suo blog, l'ex ballerina americana riprende le parole di una sua fan e le ... Leggi su leggo

La montagna piace e fa bene alla salute. Tant’è che anche molti personaggi famosi, come Michelle Hunziker o Lorella Cuccarini, la scelgono come meta per le loro vacanze. Tanto più quest’anno, con l’em ...Heather Parisi torna ad attaccare Lorella Cuccarini per la sua contrarietà alla legge contro l’omofobia. In un lungo post apparso sul suo blog, l’ex ballerina americana riprende le parole di una sua f ...