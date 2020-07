LIVE – Contagi aggiornati oggi, giovedì 30 luglio: morti e guariti in Italia e nel mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Tutti i Contagi e i dati in tempo reale, nella giornata di giovedì 30 luglio 2020, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Gli Stati Uniti fanno registrate il numero di casi maggiore al mondo, sebbene la situazione risulti tragica in nazioni come Brasile e India. Risalgono anche i Contagiati in Spagna. Di seguito i dati aggiornati ora per ora nel mondo. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO AGGIORNA LA DIRETTA DATI GENERALI NEL mondo IN COSTANTE AGGIORNAMENTO: CASI DI CORONAVIRUS TOTALI: 17.201.686 morti DA CORONAVIRUS TOTALI: 670.463 guariti DAL CORONAVIRUS: 10.716.850 CASI ATTIVI DI CORONAVIRUS: 5.747.975 I DATI aggiornati (NELL’ORDINE: TOTALE ... Leggi su sportface

