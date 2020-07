«L’Ickabog»: il nuovo libro di J.K. Rowling arriva il 10 novembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Era solo questione di tempo prima che L’Ickabog, l’ultimo lavoro di J.K. Rowling uscito nel pieno della pandemia, venisse pubblicato in lingua italiana. Succederà il 10 novembre, quando Adriano Salani Editore darà alle stampe questa favola inedita che la Rowling ha scelto di condividere a puntate, online e gratuitamente, per intrattenere i bambini e i genitori in un momento particolarmente delicato della nostra storia. Scritto dieci anni fa per i suoi figli, che l’hanno poi convinta a rimetterci mano in tempi recenti, L’Ickabog arriverà in Italia sia in versione cartacea che digitale: i proventi saranno, poi, donati dall’autrice alla fondazione benefica The Volant Trust che assiste, a livello internazionale, coloro che sono stati più colpiti dalla pandemia. Leggi su vanityfair

giusedantonio : Editoria, arriva 'L’Ickabog' il nuovo libro dell'autrice di 'Harry Potter' - - marcellacassani : L’Ickabog, in arrivo nelle librerie il nuovo libro di J.K. Rowling - Affaritaliani : In uscita 'L’Ickabog' il nuovo libro di J.K. Rowling - patrizio_greco : L’ICKABOG, il nuovo libro di J.K. Rowling (in libreria dal 10 novembre) -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ickabog nuovo La Bella Addormentata di Marco Bellocchio, Isabelle Huppert e Maya Sansa nel cast ScreenWEEK.it Blog