L'errore esultante del Tg2: "Hanno assolto Salvini"

Il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della nave Open Arms. Ma non per il Tg2.

