La salva dalla sparatoria a Las Vegas, lei lo sposa: “Ricordo la sua mano…” (Di giovedì 30 luglio 2020) La storia è piena purtroppo di questi tragici eventi. Eppure, anche ciò che ha un inizio così infausto può volgere verso un lieto epilogo ed è proprio ciò di cui vorremmo parlare oggi. Si tratta dei giovani Austin e Chantal: i due erano entrambi presenti quel 1° ottobre 2017 al festival Route 91 Harvest quando un 64enne sparò sulla folla, uccidendo 58 persone. È stata descritta come la più grave sparatoria di massa degli Stati Uniti. Quella fu un’esperienza che per molti versi cambiò la vita ad entrambi: i due si erano infatti conosciuti da appena 24 ore. Ripercorriamo brevemente la loro vicenda… L’incontro fortuito La loro storia ha dell’incredibile: Austin e Chantal erano due sconosciuti prima di quell’infausto giorno. Si trovavano entrambi a Las ... Leggi su velvetgossip

poggio_maurizio : @Mov5Stelle Perché in una delle due risoluzioni approvate ieri in Senato dalla maggioranza c' è il via libera al Fo… - Rialtister : RT @archeomemorie: L'ho già detto che questi commenti sono da leggere & diffondere? Qui è quando veniamo colti dalla vertigine e #MazingaZ… - lucy_esposito : RT @Ioballodasola: «Mi faccio toccare dalla festa d’acqua, dalla benedizione degli occhi, il torace muove singhiozzi e luce. Ci si salva un… - superdrumm : Ma gli #M5S leggono ciò che votano in Parlamento? Pare di no. Perché in una delle due risoluzioni approvate ieri in… - archeomemorie : L'ho già detto che questi commenti sono da leggere & diffondere? Qui è quando veniamo colti dalla vertigine e… -

Ultime Notizie dalla rete : salva dalla Chi salva Palermo dall'abisso Avvenire Le terribili immagini del toro infilzato durante la prima corrida dopo il blocco della pandemia

Un colpo di spada proprio in mezzo alla schiena, dopo averlo torturato per lunghissimi minuti. Ad Avila, una città a ovest di Madrid il post lockdown fa rima con corrida e queste immagini mostrano il ...

Cincinnati taglia il montepremi: al vincitore andrà un quarto dei soldi del 2019

L’impatto economico del COVID-19 inizia a farsi sentire anche nel tennis: il montepremi totale messo in palio per il torneo maschile di Cincinnati ha subìto un calo di oltre il 30%, passando dai 6 mil ...

Un colpo di spada proprio in mezzo alla schiena, dopo averlo torturato per lunghissimi minuti. Ad Avila, una città a ovest di Madrid il post lockdown fa rima con corrida e queste immagini mostrano il ...L’impatto economico del COVID-19 inizia a farsi sentire anche nel tennis: il montepremi totale messo in palio per il torneo maschile di Cincinnati ha subìto un calo di oltre il 30%, passando dai 6 mil ...