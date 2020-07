Il Senato manda a processo Salvini. Dopo la Gregoretti, pure la Open Arms: il Capitano alla sbarra. (Di giovedì 30 luglio 2020) Il soldato Matteo non si arrende. Nonostante il verdetto del Senato, che con 149 voti lo ha spedito a processo per sequestro di persona. E adesso Salvini, pronto a immolarsi per la Patria, si dichiara vittima di un processo politico. “Vado avanti a testa alta” dice l’ex ministro dell’Interno, da ieri in veste di imputato, davanti al Tribunale dei ministri di Palermo, per la vicenda della nave Open Arms. Il leader del Carroccio è accusato di sequestro plurimo di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato lo sbarco dei 164 migranti a bordo della nave ong spagnola, a largo di Lampedusa, esercitando i poteri della sua carica ministeriale. Salvini si difende chiamando in causa il premier Giuseppe Conte (lo definisce ... Leggi su lanotiziagiornale

