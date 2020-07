"Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese. Ecco come mi ha ridotto" (Di giovedì 30 luglio 2020) «Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto»: è questa la denuncia di Marco, un ragazzo romano di 23 anni. A Leggo, il giovane ha raccontato in esclusiva il suo incubo, iniziato quando - di ritorno da una serata a Trastevere - uno scooter affianca l’auto sulla quale viaggiava con un amico. «Era una 500 XL con a bordo due uomini. Mi fissano e mi urlano “ma che cazzo ti guardi?”. Io rispondo per le rime e continuiamo a battibeccare per qualche secondo. Quando pensavo fosse tutto finito si scatena l’inferno». ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un ... Leggi su huffingtonpost

Fusillide : RT @luca79ind: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». - ciaopigi : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… - siceid : RT @luca79ind: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». - luca79ind : ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». - leggoit : RT @betman: ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese». Franco Pasqualetti per @l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato picchiato ESCLUSIVO/ Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese» Leggo.it Roma, picchiato durante una perquisizione in casa. La scena è stata immortalata dalle telecamere

Uno schiaffo in pieno volto. Ed Emanuele, 39enne romano, viene scaraventato a terra. Non è la cronaca di una lite condominiale, ma la storia di una perquisizione un po’ troppo irruenta. Chi alza le ma ...

"Metti la mascherina". Autista picchiato

Doveva essere un normale viaggio in autobus, si è trasformato in una violenta colluttazione tra un giovane e l’autista, che gli chiedeva semplicemente di indossare la mascherina. Quest’ultimo è stato ...

Uno schiaffo in pieno volto. Ed Emanuele, 39enne romano, viene scaraventato a terra. Non è la cronaca di una lite condominiale, ma la storia di una perquisizione un po’ troppo irruenta. Chi alza le ma ...Doveva essere un normale viaggio in autobus, si è trasformato in una violenta colluttazione tra un giovane e l’autista, che gli chiedeva semplicemente di indossare la mascherina. Quest’ultimo è stato ...