F1, Sergio Perez in isolamento: tampone non negativo (Di giovedì 30 luglio 2020) F1, Sergio Perez salta la conferenza stampa del giovedì: il pilota è in isolamento per un tampone non negativo. I dettagli Nel classico appuntamento del giovedì con la conferenza stampa dei piloti pre gara in F1, Sergio Perez non era presente. Il messicano, infatti, è in isolamento in attesa dell’esito di un secondo tampone. Il primo a cui si è sottoposto – come d’altronde hanno fatto tutti i suoi colleghi e gli addetti del circus, meccanici, ingegneri e staff delle scuderie, come recita il protocollo – è risultato non negativo. Niente allarmismi, perché, tecnicamente, non è implicita la positività al Covid-19 da parte del pilota. ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Sergio Perez, test al #Covid19 incerto: è in auto-isolamento - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - ADSportwereld : Sergio Perez in isolatie na coronatest zonder resultaat - kevo_90 : Sergio Perez ???? - LiveGPit : #F1 GP Gran Bretagna: Sergio Perez in auto-isolamento dopo test per Covid-19 Di @IamLucaColombo -