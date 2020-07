F1 GP Silverstone 2020, Hamilton: “Voglio restare in F1 per almeno altri tre anni” (Di giovedì 30 luglio 2020) “La mia volontà è chiara: voglio restare in Formula Uno per almeno altri tre anni. Penso sia un arco di tempo accettabile per mantenere i livelli attuali”. Queste le parole di Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes parla così nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Silverstone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. “Chiaramente non sarà semplice, ma credo di potercela fare – ha proseguito il pilota britannico – La pausa dovuta alla pandemia mi ha dato energia ed è stata utile per riprendere a correre a livelli intensi. Credo che chiunque abbia diritto a rimanere qui, finché dimostra di potersi esprimere in modo competitivo”. Leggi su sportface

