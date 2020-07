Enna, positivo a un matrimonio a Nicosia: 90 in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Si teme un nuovo focolaio in Sicilia dopo la conferma di una persona positiva al coronavirus COVID-19 tra i partecipanti ad un matrimonio a Nicosia, in provincia di Enna, il 26 luglio scorso. L'uomo, residente in Germania, era rientrato in Italia proprio per partecipare alla festa di matrimonio, ma ha scoperto di essere positivo al COVID-19 soltanto dopo aver fatto rientro in Germania.Lì, dopo aver manifestato i sintomi dell'infezione, l'uomo è stato ricoverato in ospedale e il tampone ha rivelato la sua positività al COVID-19. L'allerta è subito scattata tra tutti i partecipanti al matrimonio, 90 persone in totale, così come per tutte le persone che sono state in contatto con loro negli ultimi giorni. Ad oggi, in attesa dei risultati dei tamponi ... Leggi su blogo

