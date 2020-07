Elodie e Marracash oggi: perché non vivono più insieme (Di giovedì 30 luglio 2020) Fine della convivenza tra Elodie Di Patrizi e Marracash. Dopo aver trascorso la quarantena a casa del rapper l’ex star di Amici ha fatto le valigie ed è tornata nel suo appartamento milanese. Crisi tra i due cantanti? Assolutamente no! Come spiegato dalla interprete romana la coppia ha scelto per il momento di non convivere. … L'articolo Elodie e Marracash oggi: perché non vivono più insieme proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Fine della convivenza tra Elodie Di Patrizi e Marracash. Dopo aver trascorso la quarantena a casa del rapper l’ex star di Amici ha fatto le valigie ed è tornata nel suo appartamento milanese. Crisi ...

Infine le inevitabili risate di Margarita, la parodia del successo di Elodie e Marracash, scritta e cantata da Luca Sepe, geniale cantautore, attore e protagonista di spettacoli musicali, ...

Infine le inevitabili risate di Margarita, la parodia del successo di Elodie e Marracash, scritta e cantata da Luca Sepe, geniale cantautore, attore e protagonista di spettacoli musicali, ...