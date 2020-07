Dybala aderisce a Common Goal: “Nel mio piccolo, vorrei cambiare la società” (Di giovedì 30 luglio 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è stato intervistato dal Guardian. Ha presentato la nuova campagna di Common Goal di cui farà parte. Ho sempre donato in beneficenza ma in forma anonima, perché lo scopo è quello di aiutare chi è in difficoltà e non di avere pubblicità. Penso però che far parte di questa iniziativa sia importante in un modo diverso, ci siamo uniti e vogliamo lavorare insieme per le persone meno fortunate di noi. Mia madre sarà molto coinvolta nel movimento, le piace dirmi che sono cose che devo fare queste e mi piace ascoltare la sua opinione. A volte vorrei riuscire a cambiare la società, nel mio piccolo, anche se sembra ridicolo. Il calcio è uno strumento potente: per qualsiasi motivo ... Leggi su ilnapolista

Progettata per la performance, costruita per un futuro migliore. PD10 è la prima collezione di occhiali ideata da King Children, start-up con sede a Brooklyn, New York, fondata dal giovane imprenditor ...

Inoltre, con l’adesione a Impatto Zero di Lifegate ... La collaborazione con Paulo Dybala è speciale perché, oltre che sul lavoro tecnico legato alla resa delle prestazioni, è basata su un ideale ...

