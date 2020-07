De Zerbi: “Stagione straordinaria difficile da ripetere” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del successo contro il Genoa. Ecco le sue parole Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del successo contro il Genoa. Ecco le sue parole: «Sono molto contento per il fatto di vedere tutti i giocatori che hanno la voglia di arrivare ottavi. Per molti non vuol dire nulla, per noi significa molto. Siamo concentrati per raggiungere l’obiettivo, mi piacerebbe vedere anche Berardi a 15 gol. Poi faremo un po’ di vacanze, successivamente decideremo come modificare la squadra. Non sarà semplice ripetere il campionato di quest’anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

andreatakeapill : RT @JioH501: Smettiamola di trattare Ciccio Caputo come lo scemo del villaggio e tiriamoci giù il cappello per un attaccante completo che h… - JioH501 : Smettiamola di trattare Ciccio Caputo come lo scemo del villaggio e tiriamoci giù il cappello per un attaccante com… - AlboGibba007 : #Fiorentina È proprio impossibile vedere De Zerbi sulla ns panchina nella prossima stagione??? Di sicuro con lui non ci annoieremmo mai - Tini97Milan1899 : RT @MilanCapiscer: Napoli 5° monte ingaggi della Serie A e 6° in classifica Sassuolo 14° monte ingaggi della Serie A e 7° in classifica Ma… - MilanForever81 : RT @MilanCapiscer: Napoli 5° monte ingaggi della Serie A e 6° in classifica Sassuolo 14° monte ingaggi della Serie A e 7° in classifica Ma… -