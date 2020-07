Coronavirus, il crollo dei colossi del petrolio (Di giovedì 30 luglio 2020) Il crollo dei colossi del petrolio per l’emergenza Coronavirus. E le multinazionali pensano a strategie anti-crisi. MILANO – Il crollo dei colossi del petrolio per l’emergenza Coronavirus. Sono diverse le multinazionali che stanno facendo i conti con una crisi causata dal lockdown. Eni ha chiuso il primo semestre dell’anno con una perdita pari a 7,34 miliardi mentre l’anno prima l’utile era stato di 1,516 miliardi. Male anche tutte le altre società con Shell e Total che hanno avuto rispettivamente un crollo pari a 18,1 miliardi e 8,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre. E il futuro non si preannuncia roseo. Le strategie anti-crisi Un momento non semplice per il settore del ... Leggi su newsmondo

