Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. Rabbia dei famigliari delle vittime: «Giustizia a metà» (Di giovedì 30 luglio 2020) Riconosciuti tutti i capi di imputazione tranne associazione per delinquere per la strage della discoteca, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono 5 adolescenti e una mamma Leggi su corriere

