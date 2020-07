Clan Troncone, due arresti dopo la denuncia di un imprenditore (Di giovedì 30 luglio 2020) Camorra a Napoli, la mappa dei Clan per quartiere e le faide in corso 17 July 2020 Nelle prime ore di stamattina, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ... Leggi su napolitoday

ilMedianoit : Napoli, clan Troncone: i carabinieri arrestano 2 persone per tentata estorsione ???? - fattidinapoli : Napoli: Clan Troncone, Carabinieri arrestano due persone - - zazoomblog : Blitz contro il clan Troncone Carabinieri arrestano due persone: I NOMI - #Blitz #contro #Troncone #Carabinieri - larampait : #Napoli. #Camorra, #Carabinieri arrestano 2 persone del #clanTroncone - RedazioneTvcity : Estorsione e minacce ad un Imprenditori: arrestati esponenti del clan Troncone - -