Chiara Ferragni mostra il lato B poi spiazza: "Tutte abbiamo la cellulite" (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Ferragni pubblica una foto del suo lato B con un costume succinto e replica ad una fan, sdoganando il tema cellulite così diffuso sui social. Leggi su comingsoon

radiodeejay : Ecco come ha risposto al commento di una follower - VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - HuffPostItalia : Chiara Ferragni è la migliore ambasciatrice che potessimo desiderare - desimalfoy : RT @dobrevsunicorns: CHIARA FERRAGNI SEMPRE PIÙ QUEEN DELL’UNIVERSO. - raspa90 : RT @radiodeejay: Ecco come ha risposto al commento di una follower -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Da Rihanna a Chiara Ferragni, a Kate Middleton: chi sono i «migliori amici» non famosi delle celeb Vanity Fair Italia Outfit 2020: top e short è il coordinato scelto dalle vip

A lanciare questo trend sono state diverse case di moda e star del web come Chiara Ferragni e come la cantante Alessandra Amoroso. Ecco quali sono i look da loro scelti e a cui potete ispirarvi per ...

Firenze, Uffizi: il direttore sul ritorno dei saggi: "Bene che siano tornati dall'Aventino"

Quanto alle presenze dei visitatori alla Galleria, in continua ascesa, Schmidt spiega: "Continua il trend positivo, è un trend che è iniziato ben prima della visita di Chiara Ferragni che però ha dato ...

