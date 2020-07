Aridatece Minniti (Di giovedì 30 luglio 2020) , ovvero una politica sull’immigrazione, in grado di contenere e sfidare l’orda sovranista. E, con lui, anche una certa professionalità, perché la materia in questione non è roba da apprendisti, prefetti sia pur bravi, moralisti a ore che, scesi dalle nave su cui sono saliti, si dimenticano che i decreti sicurezza vivono e lottano insieme noi. Perché è chiaro: è lì, sul tema più divisivo dei migranti, il cuore della contesa. È lì che anche un leader come Salvini, appannato nei sondaggi, spiazzato dal nuovo contesto europeo, con l’orologio politico e biologico fermo al Papeete, come un calciatore che fa sempre lo stesso tiro, ritrova il dischetto da cui fare goal.Le immagini, guardate le immagini, il linguaggio del corpo, il tono della voce. Una settimana fa, al Senato, dopo la svolta europea sul ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Aridatece Minniti Aridatece Minniti L'HuffPost