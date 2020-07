Windfolk: lo 'shooter aereo' in terza persona per PS4 si mostra in un trailer e in alcune immagini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sony Interactive Entertainment Spain (SIE Spain) e Fractall Fall hanno condiviso nuovi screenshot e un nuovo trailer per Windfolk. Il titolo è uno shooter aereo in terza persona sviluppato nell'ambito dell'iniziativa PlayStation Talents e uscirà alla fine dell'anno in esclusiva per PS4 in versione digitale. Il gioco ha anche vinto il premio Best Use of PlayStation Platforms ai IV PlayStation Talents Awards."Il mondo di Eurian è in guerra. La spietata Coalizione vuole ottenere il controllo delle isole e nel frattempo sta abusando del potere di Trydian, il minerale che le fa volare. Gioca nei panni di Esen, una vittima dei loro esperimenti e ora un soldato della Resistenza, per fermarli e completare la tua vendetta".Leggi altro... Leggi su eurogamer

