UFC, l’invincibile Khabib torna sull’ottagono dopo 13 mesi: sulla sua strada il temibile Gaethje ‘The Highligt’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tredici mesi dopo l’ultimo combattimento, avvenuto nel settembre scorso contro Dustin Poirier, tornerà sull’ottagono Khabib Nurmagomedov, campione imbattuto dei pesi leggeri capace di inanellare ben 29 vittorie e zero sconfitte in carriera. Foto Getty / Douglas P. DeFeliceL’Aquila sfiderà il 24 ottobre Justin Gaethje, l’unico al momento ad avere le carte in regola per tenere testa al leggendario fighter russo, costretto a piangere poco più di un mese fa la morte del padre Abdulmanap. Con i suoi insegnamenti nel cuore e nella mente, Khabib andrà a caccia del 30° successo contro ‘The Highlight‘, giunto a questo incontro dopo aver steso tre mesi fa Tony Ferguson al termine di cinque sanguinosi round. ... Leggi su sportfair

