Tragico incidente: morta una giovane campionessa d’atletica (Di mercoledì 29 luglio 2020) Claudia Hernández Rey, una giovane campionessa d’atletica, è morta in un Tragico incidente stradale avvenuto in Spagna nelle scorse ore. L’atleta e coach Claudia Hernández Rey è morta lunedì a causa di un incidente stradale. La diciannovenne di Granada stava viaggiando con alcuni amici verso una casa rurale nella città di Bácor quando l’auto in … L'articolo Tragico incidente: morta una giovane campionessa d’atletica è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

luigiasero : Anche il 20 enne Filippo Calvo coinvolto nel tragico incidente di Scoglitti è morto. I genitori hanno autorizzato i… - LaVocedellIsola : Anche il 20 enne Filippo Calvo coinvolto nel tragico incidente di Scoglitti è morto. I genitori hanno autorizzato i… - coccinella53 : RT @Gigithebeast1: 'Se un giorno dovessi avere un incidente che mi dovesse costare la vita vorrei che fosse sul colpo' la profezia di #Ayr… - zazoomblog : Morti nel tragico incidente di Pracchia i funerali dei coniugi di Firenze - #Morti #tragico #incidente #Pracchia - zazoomblog : Morti nel tragico incidente di Pracchia i funerali dei coniugi di Firenze - #Morti #tragico #incidente #Pracchia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente Tragico incidente nel Mantovano, precipita con l'auto nel canale e muore annegato IL GIORNO Tragico incidente sulla Statale 106, sale a due il bilancio delle vittime

CROPANI (RC) – È stata chiusa al traffico, a causa di un incidente mortale la strada statale 106 Jonica a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Tarant ...

La dinamica del tragico incidente che è costata la vita a un agricoltore 61enne

ALESSANDRIA – Erano le 7 del mattino quando i Sanitari del 118 e la Polizia intervenivano alla cascina Brezzi per un incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita è stato Francesco Savaresi, un agri ...

CROPANI (RC) – È stata chiusa al traffico, a causa di un incidente mortale la strada statale 106 Jonica a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, in corrispondenza del km 204.4, in direzione Tarant ...ALESSANDRIA – Erano le 7 del mattino quando i Sanitari del 118 e la Polizia intervenivano alla cascina Brezzi per un incidente mortale sul lavoro. A perdere la vita è stato Francesco Savaresi, un agri ...