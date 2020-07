Tale e quale show 2020 torna a settembre: i nomi dei possibili concorrenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non mancherà anche quest’anno su Rai 1, l’appuntamento con Tale e quale show, il programma con Carlo Conti che terrà compagnia al pubblico il venerdì sera. Si dovrebbe partire il 18 settembre 2020 con la prima puntata ma giù in queste settimane sono tantissime le anticipazioni sul cast che dovrebbe far parte del programma di Rai 1. Tanti nomi, poche certezze visto che in modo ufficiale, il conduttore, non ha ancora detto nulla in merito al cast di questa nuova edizione. Non ci resta che scoprire quelli che sono i nomi dei papabili, dei possibili concorrenti che dovrebbero approdare su Rai 1 i prime time per cimentarsi con le imitazioni di cantanti famosi. Tale E ... Leggi su ultimenotizieflash

andreadelogu : Annare' comm' aggio fatto a sta luntane a te Ma che cunferenza sa pigliato 'o tiempo a ce vede' spartute Annare' su… - ErmannoKilgore : RT @sergio19692: @molumbe @GuidoCrosetto Ma ovviamente la “liretta” il giorno dopo che entrasse in circolazione svaluterebbe i nostri rispa… - maryallcock2 : @PoliticaPerJedi Tale è quale - martina_prados : Manuela Arcuri a tale e quale. Già pronta JLo da Anagni - PirasPier : @boni_castellane Esisterebbe tale e quale anche se lui non fosse nato. Giannini il megalomane. -