Sky - Milik-Juve, c'è l'accordo tra le parti: il problema è trovare l'intesa col Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arek Milik e il Napoli, una storia d'amore ormai ai titoli di coda. Il polacco, in scadenza di contratto il prossimo anno, ha ormai la valigia pronta. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Milik-Juve, c'è l'accordo tra le parti: il problema è trovare l'intesa col Napoli - ilnapolionline : SKY - Gattuso: 'Mi aspettavo di più da Milik, non abbiamo anima' - - cie_ma_ : “Secondo me Milik non ha fatto benissimo. Mi aspettavo di più” ??#Gattuso ai microfoni Sky senza mezzi termini #InterNapoli - Benito58047769 : Anche stasera abbiamo sciupato buone occasioni. Anche stasera 2 rigori per noi non visti. Anche stasera #Sky ha fat… - vittmast1986 : Ah ma quindi c'è anche #milik in campo... T'enna magnà 'e can! #intnap #internapoli #sky #seriea -