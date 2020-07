Sconcerti: “Con Ronaldo la Juve non può fare il gioco di Sarri” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Critico a TMW Radio Mario Sconcerti che ha parlato della Juve e del fatto che il gioco di Maurizio Sarri è di difficile integrazione con le qualità di Cristiano Ronaldo “Credo che finché ci sarà Ronaldo non si potrà fare il gioco di Sarri: nei suoi pensieri tiene occupato se stesso e altri quattro-cinque, ma la sintesi, per essere il primo anno, è stata corretta. L’annata è stata non giudicabile, i numeri raccontano il calcio: si sa che spesso si devono perdere meno di cinque partite per vincere gli Scudetti, e la Juventus lì c’è arrivata. Quest’anno i numeri non li ha nessuno, e se non li ha la Juve tanto meno quelle che le stanno dietro. Ci ... Leggi su ilnapolista

