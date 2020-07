Sbarco di migranti nel Ragusano (VIDEO). Di Maio: “L’Europa deve rispettare i patti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sbarco di migranti in provincia di Ragusa. Bagnanti in fuga per paura di possibili positivi. RAGUSA – Sbarco di migranti in provincia di Ragusa nella mattinata di mercoledì 29 luglio 2020. Come testimoniato da un VIDEO pubblicato sui social, i profughi sono arrivati nella frazione di Casuzze con una imbarcazione e subito dopo hanno raggiunto di corsa la spiaggia per fare perdere le loro tracce. Lo Sbarco ha messo paura ai bagnanti che si sono allontanati per paura della presenza di possibili positivi al coronavirus. Immediato l’intervento da parte delle autorità locali che hanno fermato e identificato tutti i migranti per farli trascorrere un periodo di quarantena prima del ricollocamento. Di seguito il VIDEO con lo ... Leggi su newsmondo

