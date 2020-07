Ramsey flop: più Gordon che Aaron. Bocciato o merita un'altra chance nella Juve? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Aaron Ramsey è stato uno dei colpi estivi importanti della Juventus. Arrivato a parametro zero, il gallese ha lasciato l'Arsenal e la Premier League per iniziare una nuova avventura in Serie A. I bianconeri hanno puntato ciecamente su di lui, basti vedere l'assegno che percepisce mensilmente dalla Vecchia Signora (ingaggio da oltre 7 milioni a stagione) ma l'investimento sin qui non ha ripagato le attese. Ramsey poteva essere l'anello di congiunzione tra il centrocampo e l'attacco bianconero... Leggi su 90min

Gli acquisti di Kulusevski e Arthur confermano che la Juventus è già proiettata sulla prossima stagione. In attesa di capire quali saranno gli altri colpi in entrata per rinforzare la formazione di Sa ...

Juve da dimenticare nella ripresa l'Udinese la ribalta: Sarri, che flop

Sarri sostituisce gli insufficienti Ramsey, Bernardeschi e Danilo, ma c'è il colpo del ko e lo affonda al 92' Fofana: strepitosa discesa per vie centrali, tunnel a De Ligt e rete dal fortissimo ...

