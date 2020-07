Pavia – Muore 16enne dopo un tuffo nel fiume Ticino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un amico della vittima è riuscito a salvarsi grazie all’aiuto di una imbarcazione di passaggio. Tragedia sul Ticino dove un ragazzino di appena 16 anni è morto annegato in zona Ponte dell’Impero a Pavia. L’allarme era stato lanciato poco dopo le 17 quando dopo un tuffo insieme alcuni amici, il ragazzo era stato trascinato via dalla corrente. Sul posto erano intervenuti … Leggi su periodicodaily

La donna era in moto con il marito, il maggiore Gianluca Galiotta, comandante dei carabinieri di Pavia fino al 2017 pavia Un tragico schianto in moto a Pozzuoli e Antonella Russo, una maestra elementa ...

