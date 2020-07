Ostia Antica: potenziata illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, via Laurenzi e via Banduri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Potenziati gli impianti di illuminazione pubblica in via Gavio Massimo, in via Laurenzi e in via Banduri ad Ostia Antica, nel Municipio X. All’accensione dei nuovi punti luce, ieri sera, erano presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi, la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, il responsabile illuminazione pubblica di Areti, Alberto Scarlatti. L’intervento è stato realizzato grazie alla collaborazione di Roma Capitale – Dipartimento Simu e Acea. “Si tratta di una nuova tappa del piano illuminazione che stiamo sviluppando su due direttrici, dal centro alla periferia. Da un lato, l’illuminazione artistica per la valorizzazione del nostro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

