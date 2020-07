Nasce ResQ, nave italiana salva migranti: per partire però servono soldi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il progetto è partito da Milano per merito dell’associazione ResQ-People Saving People, messa in piedi da persone desiderose di salvare coloro che decidono di intraprendere il cosiddetto viaggio della speranza. Il tema dei migranti è tornato prepotentemente in auge in questi ultimi giorni. I continui sbarchi verso Lampedusa e la Sicilia in generale hanno creato ulteriori polemiche e malcontento generale. C’è chi invece preferisce non cavalcare l’onda della massa e vuole provare a fare qualcosa per coloro che tentano la fortuna rischiando anche la propria vita. Ad esempio a Milano l’associazione ResQ-People Saving People sta lavorando alla realizzazione di una nave che operi nel Mediterraneo per salvare i migranti in difficoltà qualora dovessero ... Leggi su chenews

Sì, sarei contento». La «semplice domanda» se l’è posta Gherardo Colombo. La risposta è stata accettare la presidenza onoraria dell’associazione ResQ - People Saving People, onlus che comincerà le ...

Sì, sarei contento». La «semplice domanda» se l'è posta Gherardo Colombo. La risposta è stata accettare la presidenza onoraria dell'associazione ResQ - People Saving People, onlus che comincerà le ...