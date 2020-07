MOVIOLA – Udinese-Lecce: doppio tocco di mano della difesa bianconera, Orsato concede il rigore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Senza che fossero passati nemmeno 5′ dal vantaggio dell’Udinese firmato Samir, il Lecce ha avuto immediatamente l’occasione per ricucire lo svantaggio. Su un cross dalla destra, prima Troost-Ekong e poi Rodrigo Becao sono stati protagonisti di due interventi molto scomposti ed entrambi hanno toccato il pallone con la mano. Se sul primo tocco era possibile sorvolare, il secondo è stato piuttosto evidente e Daniele Orsato non ha avuto dubbi nell’assegnare un tiro dagli 11 metri alla formazione ospite. Una decisione che appare oggettivamente giusta e sulla quale c’è poco da eccepire. Dal dischetto, Marco Mancosu non ha tremato ed ha fatto 14 in stagione. Leggi su sportface

Udinese Lecce 0-0 LIVE: Okaka vicino al gol

30': annullato per fuorigioco gol dell'Udinese, siglato da Nestorovski ... che sono anche in credito con la fortuna (oltre che con la moviola degli arbitri), provano a conquistare i sei punti rinasti ...

Udinese-Lecce, giallorossi in campo per la salvezza: 0-0 (diretta)

PRIMO TEMPO 15': De Paul calcia sul primo palo da distanza ravvicinata, Gabriel devia in corner 15': brivido per il Lecce: Okaka devia verso la porta il cross dalla bandierina, palla pericolosa, ma ol ...

