MotoGP, Ezpeleta: “Chi dice che non rispettiamo i protocolli mente” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ho sentito che ci sono quelli che dicono che il protocollo non è stato rispettato, che se i meccanici e altri … Questa è assolutamente una bugia”. Queste sono le parole del boss della Dorna, Carmelo Ezpeleta che negli ultimi mesi ha fatto di tutto per salvare il Motomondiale che nei suoi piani dovrebbe concludersi il 15 novembre a Valencia. Ezpeleta non ha previsto gare extraeuropee per la stagione e ai microfoni di AS ha parlato del recente impegno di Marc Marquez per tornare anzi tempo dall’operazione: “Marc è quello che è grazie l’atteggiamento mostrato lo scorso fine settimana. Abbiamo diffuso le sue immagini facendo flessioni non appena è stato operato con il suo consenso ed è stato tremendo. Sono convinto che il Mondiale si aperto ... Leggi su sportface

La prima gara MotoGP corsa a Jerez, svolta a porte chiuse lo scorso fine ... Per questo la società guidata da Carmelo Ezpeleta ha già attuato una revisione dei costi ma non frena sul futuro.

