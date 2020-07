Mel Gibson e la pedofilia a Hollywood: tutto falso, gli autori lo sanno ma pubblicano lo stesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una storia agghiacciante parla di alcune dichiarazioni attribuite a Mel Gibson su un inferno di pedofilia a Hollywood, una sorta di rituale di cui l’attore avrebbe denunciato la presenza. Lo apprendiamo da un articolo pubblicato su un sito correlato all’associazione Esercito di Maria. Secondo gli autori il regista e attore statunitense avrebbe riferito che le élite Hollywoodiane sarebbero solite consumare carne e sangue di bambini in una sorta di rituale necessario per far carriera, una pratica oscena alla quale lo stesso Gibson si sarebbe sottoposto nel 2000. Le élites di Hollywood sono “un nemico dell’umanità che agisce continuamente in contrasto con i nostri migliori ... Leggi su bufale

