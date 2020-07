Maria De Filippi, ciò che non sapete sul figlio Gabriele Costanzo: “Lo fa tre volte a settimana…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia con la sua famiglia Tra una registrazione e l’altra, Maria De Filippi si sta godendo le vacanze estive in attesa di tornare sul piccolo schermo con i suoi soliti format di successo. Anche quest’anno la professionista pavese ha scelto Ansedonia, località marittima della Toscana dove Queen Mary e il marito Maurizio Costanzo posseggono una mega villa. I paparazzi hanno fotografato la conduttrice Mediaset mentre fa il solito giro in barca mettendo in bella mostra il suo fisico asciutto e tonico. Con i due pilastri della televisione italiane c’è anche Gabriele, il figlio che da poco è andato a convivere con la sua ragazza 23enne che si chiama Francesca Quattrini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio ... Leggi su kontrokultura

Debina87 : RT @ToniaPeluso: Lorenzo e Manila siete bellissimi. Facciamo entrare Maria De Filippi con un contratto di lavoro per Lorenzo e abbiamo riso… - SkalRockblock : @ladyalia Basta solo se mi telefona Maria de Filippi e con la sua delicata voce mi dice 'adesso stop !' Altrimenti continuo imperterrito ?????? - darwinfake : @RealBellaH2O_ @nocciolinafake @gumballWfake @realemmaH2O @RealCleoH2O_ @RealRikkiH2O_ MARIA DE FILIPPI OVVIAMENTE - RealBellaH2O_ : @darwinfake @nocciolinafake @gumballWfake @realemmaH2O @RealCleoH2O_ @RealRikkiH2O_ MA? MAMMA? MARIA DE FILIPPI? MA CHE? - infoitcultura : Sossio Aruta lancia un appello a Maria De Filippi: c'entra il suo matrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Maria De Filippi, l'indiscrezione sul figlio Gabriele: "Ogni giorno...", ciò che non sapete LiberoQuotidiano.it Replica Temptation Island, quinta puntata streaming: dove vederla online e in TV

Se vi siete persi tutte le forti emozioni di ieri sera, sappiate che i metodi per potere recuperare sono differenti, e li scoprirete tutti a seguire tramite le nostre indicazioni. La quinta puntata di ...

Quanto guadagna Stefano De Martino? Lo stipendio da urlo dello showman napoletano

In particolar modo, arriva nella scuola di Maria De Filippi dove il suo talento lascerà senza parole i professori e non solo. In particolar modo, la notorietà raggiunta dal ballerino napoletano farà ...

Se vi siete persi tutte le forti emozioni di ieri sera, sappiate che i metodi per potere recuperare sono differenti, e li scoprirete tutti a seguire tramite le nostre indicazioni. La quinta puntata di ...In particolar modo, arriva nella scuola di Maria De Filippi dove il suo talento lascerà senza parole i professori e non solo. In particolar modo, la notorietà raggiunta dal ballerino napoletano farà ...