Lo Sporting CP ha tempo fino a venerdì per estinguere il debito con Mihajlovic (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo Sporting CP rischia l’esclusione dalle coppe europee. Sinisa Mihajlovic, che deve essere risarcito con 3 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto da parte del club nel 2018, ha dichiarato di non aver ricevuto ancora alcun pagamento, anche se lo Sporting, lo scorso 30 aprile, aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento compresi gli interessi e il contributo alle spese legali. Il tecnico serbo ha risposto ritenendo che gli conti applicati da Sporting CP Futebol, SAD non fossero dovuti, con l’intenzione di ricevere l’importo imposto dal TAS come importo netto. A quanto riportato da A Bola, lo Sporting è tenuto a saldare il conto con Mihajlovic per altri 750mila euro e ha tempo fino a venerdì, altrimenti ... Leggi su sportface

Lo Sporting CP rischia l’esclusione dalle coppe europee. Sinisa Mihajlovic, che deve essere risarcito con 3 milioni per la risoluzione unilaterale del contratto da parte del club nel 2018, ha dichiara ...

