Lamorgese: contro mafia al Nord un gioco di squadra (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - SORBOLO, 29 LUG - "La mafia al Nord la combattiamo tutti insieme, è un gioco di squadra che noi facciamo con tutte le istituzioni". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi a ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandestini e abband… - Viminale : Operazione @GDF contro la 'ndrangheta. Il ministro #Lamorgese: un intenso e lungo lavoro di indagine ha consentito… - Open_gol : L’appello di Sea Watch a Lamorgese: «Il governo smetta di accanirsi contro di noi». E l’accusa: «Le nostre denunce… - iconanews : Lamorgese: contro mafia al Nord un gioco di squadra - Barbarella2323 : RT @Arianna5422: #Immigrazione, il caos-sbarchi agita il #governo. #Zingaretti contro #Lamorgese Vi siete accorti anche voi che siete i ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese contro

(ANSA) - SORBOLO, 29 LUG - "La mafia al Nord la combattiamo tutti insieme, è un gioco di squadra che noi facciamo con tutte le istituzioni". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, oggi a So ...«Nel giorno in cui ricordiamo il giudice Rocco Chinnici e le altre vittime dell’efferato attentato del 29 luglio 1983, è nostro dovere non dimenticare, profondendo, ogni giorno, con rigore e determina ...