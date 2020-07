In Spagna oltre 1.153 contagi, record dal 2 maggio (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 29 LUG - I nuovi contagi da coronavirus in Spagna sono stati 1.153 nelle ultime 24 ore. Cinque i morti. E' il numero più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi. ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Spagna 224 focolai con oltre 2.600 contagi #ANSA - RitaccoAlessan1 : RT @agambella: Lo spostamento di truppe Usa dalla Germania, interesserà oltre gli Usa stessi, Polonia, Italia e Belgio (e Spagna?) che rice… - GaultierMichele : RT @AngeloBraga2: Oltre 35.000 morti (di cui 176 medici) in Italia e 657.000 nel mondo, 16.700.000 contagiati di cui migliaia ieri, nuovi f… - CapraGianfranc2 : RT @AngeloBraga2: Oltre 35.000 morti (di cui 176 medici) in Italia e 657.000 nel mondo, 16.700.000 contagiati di cui migliaia ieri, nuovi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna oltre Coronavirus, disoccupazione record in Spagna. Perso oltre un milione di posti di lavoro Corriere della Sera In Spagna oltre 1.153 contagi, record dal 2 maggio

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

In Enel Ebitda e utili dribblano la pandemia

Il gruppo guidato da Francesco Starace ha visto i ricavi scendere ma in compenso continua a macinare utili: +5,6%, oltre i 2,4 miliardi – Bene anche gli investimenti. Enel non subisce l’impatto della ...

