Il Magna Grecia Awards quest'anno va al professore Alex Revelli Sorini dell'Università Telematica San Raffaele (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra i premiati della 23mesima edizione del Magna Grecia Awards Fest c'è anche Alex Revelli Sorini, docente di Gastrosofia, Comunicazione e Cultura alimentare presso l'Università Telematica San Raffaele (Roma) e Direttore dell'Accademia Italiana della Gastronomia. Organizzato sotto l'alto patrocinio del Mibact e della Regione Puglia l'evento è un progetto legato alla sostenibilità sociale che ogni anno premia coloro che si sono contraddistinti in Italia in ambito culturale, sociale, civile e artistico. L'edizione di quest'anno, che vede come presidente onorario Fiammetta Borsellino ... Leggi su liberoquotidiano

È stata sicuramente la più attesa sul palco dei Magna Grecia Awards, nella serata dedicata a Pino Mango: Arisa, una delle voci più belle e raffinate del panorama italiano, è stata ieri sera sul palco ...

Lucera e Canosa, Comuni soci del Teatro Pubblico Pugliese, riportano in scena gli spettacoli interrotti dal COVID in aree archeologiche. Proprio le due città dalle storie millenarie, sedi di siti arch ...

