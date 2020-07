Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 29.7.2020, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 90° minuto/NCIS Sport/Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Mediterraneo Film CANALE5 Come Sorelle Serie TV ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? Film REALTIME Matrimonio a prima vista USA Docureality CIELO Mega Shark vs. Crocosaurus Film TV8 Madame Film NOVE Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri Film Leggi su ascoltitv

