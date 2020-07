Faggiano: “Non vendo nessuno. Kulusevski merita un grande palcoscenico” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore sportivo del Parma Danile Faggiano è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:”Gervinho al Benevento? Non vendo nessuno, se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti qui con me”. Faggiano ha poi continuato, soffermandosi del grande talento Dejan Kulusevski: “C’è un inizio ed una fine, merita un grande palcoscenico. Anche fuori dal campo è un professionista, è giusto che faccia la sua carriera”. Il direttore dei ducali ha infine parlato di due esuberi del Napoli: “Ounas e Llorente? Prenderei tutti i giocatori del Napoli, ma attualmente siamo in fase di stallo causa passaggio di proprietà: dobbiamo stare attenti a cosa succede”. Una battuta in ... Leggi su alfredopedulla

