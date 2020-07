Fabio Rovazzi, il post che mette in ansia i fan: «Mi ha inghiottito il buio più totale» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un post che ha messo in allarme i fan. Fabio Rovazzi si confessa. Non ha passato un periodo positivo. Anzi, le settimane di lockdown e la tensione per la pandemia hanno provocato un vuoto. E ad ampliare il vuoto soprattutto la perdita del nonno a causa del coronavirus. Fabio Rovazzi: «La quarantena è stato un incubo» «Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo». Inizia così il post pubblicato da Fabio Rovazzi su Instagram. «Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale. Mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori ... Leggi su secoloditalia

