Enac: in Italia 8 mila operatori specializzati di droni nel 2019 (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Italia, nel 2019, sono 8 mila gli operatori specializzati di droni e 12 mila aermobili a pilotaggio remoto con massa inferiore ai 25 kg. Lo rende noto l'Enac nel suo Rapporto annuale. Per quanto rigiarda i sistemi aermobili a pilotaggio remoto, sempre nel 2019, sono state 2.697 le valutazioni di dichiarazioni di operatori Sapr per operazioni specializzate non critiche; 824 le autorizzazioni per operazioni specializzate critiche (valutate 891); 15 Permessi di Volo per Sapr di massa operativa maggiore di 25 kg; 14 lettere di Autorizzazione per Ricerca e Sviluppo. Leggi su ilfogliettone

