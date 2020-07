Come Salvini manipola un video di uno sbarco “fantasma” per farvi indignare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con l’eleganza e la correttezza istituzionale di chi studia da statista, la pagina facebook di Matteo Salvini pubblica questo video girato sulla spiaggia a Marina di Ragusa in cui prima di tutto aggiunge musica africana di sottofondo rispetto all’originale perché così fa simpatia, ma soprattutto cerca di far credere che le persone che sono sbarcate siano scappate e sfuggite alla polizia per accusare il governo di complicità. In realtà, Come riportano tutte le agenzie di stampa, tutte le persone che sono scese dalla barca sono state rintracciate: sbarco autonomo in località Casuzze nel Ragusano. Questa mattina, quando e’ stato individuato un gommone, polizia e carabinieri si sono messi alla ricerca delle persone che si trovavano a bordo. Dalle prime informazioni, ... Leggi su nextquotidiano

