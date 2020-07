Carnevali: “Boga vale 40 milioni? Sono troppo pochi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Boga. Alla domanda relativa al suo valore, il dirigente ha risposto in maniera secca: “40 milioni? Sono troppo pochi”. FOTO: Youtube Sassuolo L'articolo Carnevali: “Boga vale 40 milioni? Sono troppo pochi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

