Arese, incidente tra auto e moto, 28enne in codice rosso a Garbagnate (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un motociclista 28enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Garbagnate Milanese dopo il grave incidente di cui è rimasto vittima questa mattina ad Arese. Alle 9,20 in viale Alfa Romeo, c’è stato uno scontro tra auto e moto, nel quale ad avere la peggio è stato il motociclista di 28 anni. Sul posto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Arese, incidente tra auto e moto, 28enne in codice rosso a Garbagnate - -

Ultime Notizie dalla rete : Arese incidente Arese, incidente tra auto e moto, 28enne in codice rosso a Garbagnate Il Notiziario Alfa Romeo, Tavares e il piano di Marchionne

L’arrivo di Alfa Romeo Tonale e la possibilità di vedere nel 2022 un SUV elettrico di piccole dimensioni rappresentano al momento le uniche luci su un futuro denso di ombre per il marchio di Arese. Ne ...

L’arrivo di Alfa Romeo Tonale e la possibilità di vedere nel 2022 un SUV elettrico di piccole dimensioni rappresentano al momento le uniche luci su un futuro denso di ombre per il marchio di Arese. Ne ...