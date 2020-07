WINDTRE presenta il “Disability Hub” (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – WINDTRE lancia il “Disability Hub”, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie di supporto, per dare un sostegno alle richieste dei colleghi e per promuovere informazione e sensibilizzazione. Da sempre attenta al valore dell’inclusione, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, nel 2019, aveva già nominato Paolo Berro quale Disability Manager, affinchè rappresentasse un punto di riferimento per la gestione di azioni, progetti e analisi volti a migliorare le condizioni di lavoro e l’utilizzo di strumenti tecnologici per le persone con disabilità. “Il nostro obiettivo – afferma Berro – è quello di ricercare e sviluppare nuove soluzioni in grado di semplificare le azioni quotidiane, per ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE presenta WINDTRE presenta il "Disability Hub" Teleborsa Disabilità e autismo, WindTre e Vodafone in prima linea

Wind Tre ha tenuto a battesimo il ‘Disability Hub’, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie a supporto, per dare un sostegno alle richieste ...

WindTre: ecco alcune delle tariffe più convenienti per i nuovi clienti

WindTre sin dal suo ingresso in scena ha dimostrato di essere in grado di tenere testa ai suoi rivali e di attirare l’attenzione degli utenti. L’operatore punta sulle sue offerte operator attack e sul ...

Wind Tre ha tenuto a battesimo il ‘Disability Hub’, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie a supporto, per dare un sostegno alle richieste ...WindTre sin dal suo ingresso in scena ha dimostrato di essere in grado di tenere testa ai suoi rivali e di attirare l’attenzione degli utenti. L’operatore punta sulle sue offerte operator attack e sul ...