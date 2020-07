Virologo Galli su Riapertura Scuola: Servono Protocolli Sanitari (Di martedì 28 luglio 2020) Il quotidiano “Avvenire” intervista Massimo Galli, Virologo all’ospedale Sacco di Milano, in merito alla Riapertura della Scuola. “Mantenere il distanziamento tra i ragazzi è una missione impossibile e l’idea di riempire le aule di banchi inutili è uno spreco“. Queste le parole di Galli. Il Virologo prosegue: “Servono dei Protocolli Sanitari: misurazione della febbre e test rapidi ripetuti nel tempo, resi possibili dall’evoluzione che avranno nei prossimi mesi il test salivare e quello sul secreto nasale che danno una risposta in pochi minuti e mi auguro possano consentire la rapida identificazione dei soggetti infetti”. Galli parla ... Leggi su youreduaction

