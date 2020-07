Temptation Island 7: Riassunto quinta puntata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oggi martedì 28 Luglio 2020 è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island 7. Annamaria e Antonio hanno discusso animatamente nel falò di confronto, e alla fine hanno preso la loro decisione definitiva. Antonella Elia ha richiesto il falò di confronto dopo le ulteriori parole fuori luogo del suo fidanzato Pietro. Leggi anche: Temptation Island 7: il Riassunto della quarta puntata Temptation Island 7: il falò di Annamaria e Antonio La quinta puntata di Temptation Island parte con il falò di Annamaria e Antonio, la rabbia di Annamaria è talmente forte che ha voluto riguardare i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

